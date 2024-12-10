10 декабря 2024 года в Соломенском суде города Киева, именно как издевательство над правами человека в Украине Зеленского (День прав человека установленный Генеральной Ассамблеи ООН), был оглашён обвинительный приговор по статье 111 ч.
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