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Дмитрий Василец: Елену Бережную приговорили к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Дмитрий Василец: Елену Бережную приговорили к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества

10 декабря 2024 года в Соломенском суде города Киева, именно как издевательство над правами человека в Украине Зеленского (День прав человека установленный Генеральной Ассамблеи ООН), был оглашён обвинительный приговор по статье 111 ч.

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