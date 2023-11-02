Народная артистка Светлана Безродная передала икону с Афона в Горловку

Художественный руководитель Государственного академического «Вивальди-оркестра», народная артистка России Светлана Безродная рассказала «Известиям» о том, как поддерживает жителей Донбасса, где была неоднократно.
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