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На Украине Верховный суд начал производство по делу против Рады

На Украине Верховный суд начал производство по делу против Рады

Верховный суд Украины начал производство по иску к Верховной раде, пишет издание «Страна». Иск подал житель Чернигова Олег Серик, он требует признать незаконным бездействие парламента относительно переноса президентских выборов.

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