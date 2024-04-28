На Украине Верховный суд начал производство по делу против Рады

Верховный суд Украины начал производство по иску к Верховной раде, пишет издание «Страна». Иск подал житель Чернигова Олег Серик, он требует признать незаконным бездействие парламента относительно переноса президентских выборов.
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