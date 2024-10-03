Работа гранатомётчиков бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» по бронетехнике ЦАХАЛ в Рафахе. В виду некачественной съёмки, степень повреждения техники неизвестна.
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Работа гранатомётчиков бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» по бронетехнике ЦАХАЛ в Рафахе. В виду некачественной съёмки, степень повреждения техники неизвестна.
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