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Царьград

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Шуваев сообщил о 667 погибших в Белгородской области за год

Шуваев сообщил о 667 погибших в Белгородской области за год

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что с февраля 2022 года в регионе погибли 667 человек, включая 28 детей, из-за атак ВСУ.

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