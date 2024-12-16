Сотни или тысячи человек могли погибнуть на Майотте из-за циклона «Шидо»

Сотни или даже тысячи человек могли погибнуть в результате обрушения циклона «Шидо» на архипелаг Майотта - французскую заморскую территорию в Индийском океане, сообщил префект региона Франсуа-Ксавье Бьевиль.
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