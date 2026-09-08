В Тульской области провели антитеррористическое учение на предприятии

В учениях в Тульской области приняли участие представители УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, Росгвардии и других ведомств, отрабатывались действия при угрозе теракта с использованием БПЛА.
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