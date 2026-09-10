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Фабрегас о 4:1 с «Лейпцигом»: «Исторический вечер для «Комо» и для города. Я счастлив, но это продлится всего пять минут – нашим приоритетом остается Серия А. Нужно оставаться скромными»

Главный тренер « Комо » Франсеск Фабрегас прокомментировал победу над « РБ Лейпциг » в дебютном матче своей команды в Лиге чемпионов (4:1).

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