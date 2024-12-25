Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Армянская игрушка Сороса сломалась: Трамп толкнул Пашиняна в объятия Москвы

Армянская игрушка Сороса сломалась: Трамп толкнул Пашиняна в объятия Москвы

Армянский премьер Пашинян летит в Россию второй раз за две недели. 13 декабря он был в Москве, а уже 25 декабря под Петербургом примет участие в саммите СНГ и лично проведет заседание Евразийского экономического совета.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
А что с этим жидовским диссидентом делать? На Троцкого не тянет. Вони много будет. Пусть вот так портит воздух. Может армяне выгонят со временем. Грузины вот бабу забугорную выгоняют.
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13 час.
Надежда
Стоящего одной ногой в могиле деда-вурдалака сороса не покидает надежда утянуть за собой всю маленькую планету Земля!(😡
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12 час.
Геннадий Бережнов
Сейчас читаю он не поедет на саммит у него коронавирус!
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11 час.

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