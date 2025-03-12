Перед продажей авто с пробегом россиян заставят проверять их у дилеров: суть нового законопроекта

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта, ФедералПресс. Минпромторг разрабатывает законопроект, который обяжет физических лиц проверять автомобили перед продажей у официальных дилеров или на аккредитованных станциях техобслуживания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии