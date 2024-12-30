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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Безумие, помноженное на вечность!» «Вид сверху» вспомнил, как Ромео Трэвис призывал Леброна переходить в «Красный Октябрь» на 30-летие

Тележурнал показал сюжет 10-летней давности, когда Ромео Трэвис призывал суперзвезду НБА переходить в волгоградский «Красный Октябрь».

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