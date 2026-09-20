20 000 мАч/67 Вт и 15 000 мАч/80 Вт — Oppo показала новые мобильные аккумуляторы

Третья новинка — тонкий магнитный пауэрбанк с 33-ваттной зарядкой Oppo анонсировала обновленную линейку зарядных аксессуаров, которые представят вместе с флагманскими смартфонами серии Find X10.
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