Спасатель Набережно-Челнинского ПСО признана лучшим кинологом МЧС России 2024 года

Спасатель 2 класса Набережно-Челнинского ПСО - филиала ФГКУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России Нина Сидорова стала победителем Всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие мужества» в номинации «Лучший спасатель-кинолог МЧС России».
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