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В России захотели запретить продажу сигарет одной категории граждан

Минздрав предложил ужесточить в России торговлю табачной и никотиносодержащей продукции. О планах ведомства запретить продажу сигарет всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года, сообщает «Коммерсантъ».

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