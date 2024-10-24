В России захотели запретить продажу сигарет одной категории граждан

Минздрав предложил ужесточить в России торговлю табачной и никотиносодержащей продукции. О планах ведомства запретить продажу сигарет всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года, сообщает «Коммерсантъ».
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