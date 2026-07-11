7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 265 подписчиков

Не только шампунь: чем наши бабушки мыли волосы и какие способы действительно безопасны

Не только шампунь: чем наши бабушки мыли волосы и какие способы действительно безопасны

Чем заменить шампунь в домашних условиях? Берите на заметку рабочие варианты. Legion-MediaИногда шампуня под рукой не оказывается в самый неподходящий момент — в поездке, на даче или после внезапного окончания флакона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии