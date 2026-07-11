Не только шампунь: чем наши бабушки мыли волосы и какие способы действительно безопасны

Чем заменить шампунь в домашних условиях? Берите на заметку рабочие варианты. Legion-MediaИногда шампуня под рукой не оказывается в самый неподходящий момент — в поездке, на даче или после внезапного окончания флакона.
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