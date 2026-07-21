В Шардже создали локальный бренд премиального шоколада

Шоколад Qand произведен из органических продуктов местного происхождения и доступен в двух вкусах. Qand специализируется на конфетах и шоколаде из органических ингредиентов класса люкс, произведенных компанией Ektifa, предприятием сельского хозяйства и животноводства Шарджи (Sharjah Agriculture and Livestock Production).
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