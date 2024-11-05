Зеленая Змея дарит удачу: какие знаки Зодиака окажутся на седьмом небе в 2025 году? Ирэн ОрлонскаяМногие люди с нетерпением ждут наступления 2025 года, полагая, что он принесет положительные изменения и интересные события.