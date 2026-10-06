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Польша усилит военное присутствие на востоке страны

Польша усилит военное присутствие на востоке страны

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о формировании новых воинских частей в Люблинском воеводстве, расположенном на востоке страны.

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