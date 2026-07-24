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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винс Картер заявил, что завершил карьеру из-за «политики», которая лишила его радости от игры

Прославленный игрок НБА Винс Картер в подкасте Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady поделился, что завершил карьеру, потому что «политика» лиги лишила его радости от игры.

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