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Казахские нацики против русских граждан... Повторит ли страна печальный опыт Украины с разгулом ненависти и гражданской войной?

Казахские нацики против русских граждан... Повторит ли страна печальный опыт Украины с разгулом ненависти и гражданской войной?

В Казахстане может появиться «новый «Талибан» * во главе с людьми из глухой провинции, которые не знают истории, не готовы к цивилизованному миру, которые хотят жить по средневековым заветам предков, — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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