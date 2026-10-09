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FiNE NEWS

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Volga пошла навстречу покупателям: K40 и K50 заметно подешевели

У покупателей новых кроссоверов Volga появился дополнительный повод присмотреться к моделям бренда. В октябре 2026 года компания впервые снизила цены на K40 и K50 напрямую: размер скидки зависит от комплектации и составляет от 50 до 150 тыс.

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