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Наступление ВС РФ и удары по логистике ВСУ: как развивается ситуация в зоне СВО

Наступление ВС РФ и удары по логистике ВСУ: как развивается ситуация в зоне СВО

За минувшую неделю российские бойцы взяли десять населённых пунктов в зоне СВО. Продолжается наступление в Доброполье (ДНР), сжимается кольцо окружения противника и расширяется зона контроля в Харьковской области.

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