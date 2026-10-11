Наступление ВС РФ и удары по логистике ВСУ: как развивается ситуация в зоне СВО

За минувшую неделю российские бойцы взяли десять населённых пунктов в зоне СВО. Продолжается наступление в Доброполье (ДНР), сжимается кольцо окружения противника и расширяется зона контроля в Харьковской области.
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