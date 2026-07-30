MAURYA BANKNIFTY PREDICTION BANKNIFTY INDEX FUTURES NSE:BANKNIFTY1! shankar_gambhire MAURYA BANKNIFTY PREDICTION Friday, 31/07/2026 BANKNIFTY 57300 CE (CALL) Entry: ₹918 – ₹982 Target: ₹1202 Stop Loss: ₹635 BANKNIFTY 57100 PE (PUT) Entry: ₹1041 – ₹1113 Target: ₹1333 Stop Loss: ₹727 ⚠️ Trade with proper risk management and strict stop loss.
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