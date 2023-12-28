Собянин: В Москве создается кинокластер мирового уровня

На территорию бывшего завода переехал крупнейший склад костюма и реквизита «Жар-птица» Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице продолжает создаваться кинокластер мирового уровня, на месте заброшенного пустыря развивается кинопарк «Москино».
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