Агаларов: закрытые двери в "Крокусе" вели в служебные помещения

Известия/Дмитрий Коротаев Наличие закрытых дверей на видео, снятых при эвакуации людей из "Крокус Сити Холла", объясняется тем, что они вели в служебные помещения, заявил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов, чьи слова приводит ТАСС.