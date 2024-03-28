Агаларов: закрытые двери в "Крокусе" вели в служебные помещения

Известия/Дмитрий Коротаев Наличие закрытых дверей на видео, снятых при эвакуации людей из "Крокус Сити Холла", объясняется тем, что они вели в служебные помещения, заявил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов, чьи слова приводит ТАСС.
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