В Новосибирске 22-летний водитель «Мерседеса» избил 49-летнего прохожего. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД.
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Спортсмен-боец (боксёр, борец, ММАшник, каратист и проч.) автоматически должени идти на срок. Ибо он вооружён по сравнению с неспортсменами. Пятёрочку в холодке должен отмотать.