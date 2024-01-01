А вы начинали когда-нибудь новую жизнь с Нового года?

Давайте признаемся честно – большинство из нас – люди взрослые. Многие уже знают, что такое позвоночная грыжа, отдельные экземпляры смирились с потерей волос на голове, кое-кто прикупил пояс из собачьей шерсти, а некоторые уже начали тренироваться называть всех наркоманами и проститутками.