НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor vinogradov
    МАТЕРИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНТРАКТА ТОЖЕ НЕ МАЛЕНЬКИЙ ФАКТОР....«Брат и шурин там...
  • igor vinogradov
    М«Брат и шурин там...
  • Ольга Левенкова
    это русские американцы,жаль, что так вышло,но чем мы РОССИЯ должны помогать им,они давно не русские и у них есть родс...Улетели в США и в...

Павлова: Объекты культурного наследия — это магнит

Павлова: Объекты культурного наследия — это магнит

Член Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова, участвуя в круглом столе о роли объектов культурного наследия в решении задач повышения качества городской среды, привела Татарстан в качестве образца отношения к культурному наследию и традициям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх