Павлова: Объекты культурного наследия — это магнит

Член Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова, участвуя в круглом столе о роли объектов культурного наследия в решении задач повышения качества городской среды, привела Татарстан в качестве образца отношения к культурному наследию и традициям.