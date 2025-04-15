В Рязанской области агрессивные цыгане избили русскую девочку. Слуцкий сказал: “Дождёмся, русский народ сам решит эту проблему”

ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, в дневное время 7 апреля 2025 года в г. Сасово Рязанской области двое цыганских подростков, воспитанных в “лучших” традициях своей семьи, из-за произошедшего ранее конфликта совершили избиение 14-летней русской девушки, нанеся ей удары руками и ногами, после чего заставили её сесть на колени и извиниться.
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