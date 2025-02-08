Почему мозг Ленина изучали учёные Третьего рейха

Посмертное изучение тела Ленина по-прежнему остаётся государственным секретом за семью печатями. Несмотря на большую популярность сравнительно-генетических исследований в настоящее время, не стали пока достоянием гласности даже Y-хромосомная и митохондриальная гаплогруппы «вождя мирового пролетариата».