Почему мозг Ленина изучали учёные Третьего рейха

Посмертное изучение тела Ленина по-прежнему остаётся государственным секретом за семью печатями. Несмотря на большую популярность сравнительно-генетических исследований в настоящее время, не стали пока достоянием гласности даже Y-хромосомная и митохондриальная гаплогруппы «вождя мирового пролетариата».
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