Блины постные, но сытные словно с мясом. Турецкий повар подсказал хитрость с добавлением картошки сразу в тесто

Приготовленные по стандартному рецепту постные блины редко получаются нежными. В Турции повара подсказали интересный метод решения этой проблемы: если замешать картошку сразу в тесто, а не делать ее начинкой, даже постные блины моментально приобретают сочность мясных.
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