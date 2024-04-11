Steak Lovers
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Steak Lovers

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Блины постные, но сытные словно с мясом. Турецкий повар подсказал хитрость с добавлением картошки сразу в тесто

Блины постные, но сытные словно с мясом. Турецкий повар подсказал хитрость с добавлением картошки сразу в тесто

Приготовленные по стандартному рецепту постные блины редко получаются нежными. В Турции повара подсказали интересный метод решения этой проблемы: если замешать картошку сразу в тесто, а не делать ее начинкой, даже постные блины моментально приобретают сочность мясных.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Яйца 3 шт, это бисквит без сахара, а без масла с использованием дрожжей это уже не блины, а турецкие лепёшки выполенные тонким слоем. 🤣😂
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