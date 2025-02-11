Психолог Куприна: Мошенники обманывают детей, притворяясь знаменитостями

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Куприна заявила, что мошенники создают поддельные аккаунты, выдавая себя за друзей или знаменитостей, чтобы завести доверительные отношения с детьми и получить их данные.
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