Психолог Куприна: Мошенники обманывают детей, притворяясь знаменитостями

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Куприна заявила, что мошенники создают поддельные аккаунты, выдавая себя за друзей или знаменитостей, чтобы завести доверительные отношения с детьми и получить их данные.