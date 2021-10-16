В Башкортастане сотрудниками полиции пресечена незаконная рубка лесных насаждений

В январе текущего года сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Учалинскому району проводились рейдовые мероприятия, направленные на пресечение и выявление правонарушений в сфере лесного законодательства.
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