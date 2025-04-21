Фон дер Ляйен призвала технологических гигантов соблюдать правила Евросоюза

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что крупные технологические компании, такие как X, Apple, TikTok и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), должны соблюдать установленные ЕС правила.
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