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Фон дер Ляйен призвала технологических гигантов соблюдать правила Евросоюза

Фон дер Ляйен призвала технологических гигантов соблюдать правила Евросоюза

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что крупные технологические компании, такие как X, Apple, TikTok и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), должны соблюдать установленные ЕС правила.

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