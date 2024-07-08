После визита в Китай венгерский премьер Виктор Орбан обещал посетить Вашингтон.

Вот вы заметили, да? Заметили, как быстро события завертелись? И нет, это я не про выборы во Франции и Британии, где бывшие перед этим у власти политики, мягко говоря, были электоратом от этой самой власти отодвинуты…, куда подальше.
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