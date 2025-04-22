Полиция выявила аферу с участком земли стоимостью свыше 70 млн рублей у Иркутского водохранилища

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявили мошенничество в сфере недвижимости.
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