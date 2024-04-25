«Рубину» улыбнулась удача: Семак прокомментировал поражение «Зенита»

В Петербурге в среду на стадионе «Газпром Арена» прошел матч между «Зенитом» и казанским «Рубином». Гости забили два безответных мяча, игру сине-бело-голубых прокомментировал наставник команды Сергей Семак.
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