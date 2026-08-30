Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожья

Иван Федоров, назначенный Киевом, сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Этот регион, находящийся под контролем России с сентября 2022 года, частично удерживается украинскими войсками.
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