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Нижегородская правда

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В Красных Баках открыли Аллею Славы, посвящённую героям СВО

В Красных Баках открыли Аллею Славы, посвящённую героям СВО

В минувшие выходные в поселке Красные Баки состоялось торжественное открытие Аллеи Славы, посвящённой героям специальной военной операции, которая была благоустроена в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

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