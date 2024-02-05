Якубович решился впервые за 10 лет выйти в свет с любимой женщиной

78-летний телеведущий Леонид Якубович, обычно избегающий светских мероприятий, сделал редкое исключение, появившись на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в компании своей любимой дочери, с которой он не появлялся в общественных местах уже десять лет.
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