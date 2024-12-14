Три ребенка погибли на пожаре в Калужской области

Прокурор области Константин Жиляков взял на личный контроль проверку по факту пожара в частном жилом доме в Кирове Калужской области, в котором по предварительным данным погибло трое детей В Кирове Калужской области ночью 14 декабря произошёл пожар.
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