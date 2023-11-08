Мэра Мариуполя сняли. Из-за жилья там растут протестные настроения?

Да как же все это надоело. Суки,вредители и все в аппарате ,Госдуме,Совете Федерации- творят что хотят. Теперь еще новые регионы надо подорвать.Когда же нажрутся эти коммерсанты рвачи,эти банки со своей ипотекой? Набиуллина со своей ставкой,а самое,когда же прекратится наплевательское отношение к людям? Да что же мы такие бессловесные и, беспомощные? На наших деньгах жируют чиновники,что хотят ,то и делают,и делают преднамеренно

СК

Сергей Ковалев

а чО, прошу пардону, там только мэр виноват? типа власть не знала, что происходит? т.е. если бы не волонтер Роман Юнеман, раскрывший буквально глаза на проблему, то ... что?.. всегда за всё отвечает старший руководитель. аксиома. если это не так, то что это за организация такая, когда внутри "каждый суслик агроном"? здесь не о том, что не надо делегировать полномочия вниз, здесь о том, что при всех прочих ответственность на старшем!..