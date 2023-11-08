Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Ватикан официальн...
  • Игорь
    Ватикан официальн...
  • Виктор
    Кругом коррупция, что позволяет ребятам из кишлаков вести себя так нагло.Наша власть  не думает о своём народе прикры...Скандал с мигрант...

Мэра Мариуполя сняли. Из-за жилья там растут протестные настроения?

Мэра Мариуполя сняли. Из-за жилья там растут протестные настроения?

6 ноября, в понедельник, глава ДНР Денис Пушилин освободил от занимаемой должности мэра Мариуполя Олега Моргуна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NADEGDA PAYNYH
Да как же все это надоело. Суки,вредители и все в аппарате ,Госдуме,Совете Федерации- творят что хотят. Теперь еще новые регионы надо подорвать.Когда же нажрутся эти коммерсанты рвачи,эти банки со своей ипотекой? Набиуллина со своей ставкой,а самое,когда же прекратится наплевательское отношение к людям? Да что же  мы такие бессловесные и, беспомощные? На наших деньгах жируют чиновники,что хотят ,то и делают,и делают преднамеренно
Ответить
1 д.
СК
Сергей Ковалев
а чО, прошу пардону, там только мэр виноват? типа власть не знала, что происходит? т.е. если бы не волонтер Роман Юнеман, раскрывший буквально глаза на проблему, то ... что?.. всегда за всё отвечает старший руководитель. аксиома. если это не так, то что это за организация такая, когда внутри &quot;каждый суслик агроном&quot;? здесь не о том, что не надо делегировать полномочия вниз, здесь о том, что при всех прочих ответственность на старшем!..
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх