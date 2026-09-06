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Колосков после 1:2 с ЦСКА: «У «Зенита» затяжной спад. Все футболисты стали играть на среднем уровне»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Зенит» переживает затяжной спад. В матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ петербургская команда уступила ЦСКА со счетом 1:2.

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