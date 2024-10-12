Пробуждение женской красоты и силы: упражнения из славянской гимнастики для гармонии тела и духа Алёна ЮрьеваСлавянская гимнастика — это не просто набор физических упражнений, а глубокий ритуал, способствующий пробуждению женской силы и красоты.