Актер Шевченков рассказал, как участвовал в съемках кино в Мариуполе

ТАСС/Артем Геодакян 16 ноября в российских кинотеатрах начнут показывать фильм "Легенда о самбо". Накануне премьеры актер Алексей Шевченков, сыгравший в картине главную роль, рассказал в интервью "Известиям", как он участвовал в съемках кино в зоне проведения спецоперации.
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