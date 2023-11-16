Актер Шевченков рассказал, как участвовал в съемках кино в Мариуполе

ТАСС/Артем Геодакян 16 ноября в российских кинотеатрах начнут показывать фильм "Легенда о самбо". Накануне премьеры актер Алексей Шевченков, сыгравший в картине главную роль, рассказал в интервью "Известиям", как он участвовал в съемках кино в зоне проведения спецоперации.