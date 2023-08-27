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Британцы считают - Пригожин жив. "Воскреснет" с другими именем и внешностью

Британцы считают - Пригожин жив. "Воскреснет" с другими именем и внешностью

Как-то непоследовательны западные ребята. Впрочем, как и всегда. То всем своим сообществом их издания вышли с заголовками, что это "Путин убрал Пригожина", то теперь выясняется, что они уже не верят в смерть главы ЧВК Вагнера.

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