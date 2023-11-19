iMessage для Android просуществовал всего несколько дней. Приложение Nothing Chats удалено из Google Store и имеет проблемы с безопасностью

На днях на рынке достаточно незаметно произошло достаточно любопытное событие. Компания Nothing представила приложение Nothing Chats, которое можно было бы назвать очередным мессенджером, однако суть в том, что это приложение фактически позволяет владельцам Android обмениваться сообщениями с владельцами iPhone через iMessage.