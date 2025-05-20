Как пересдать ЕГЭ в 2025 году, и сколько предметов можно исправить

Рособрнадзор ответил на все вопросы школьников об ОГЭ и ЕГЭ фото: Black Forest Labs21 мая начинается основной период сдачи ОГЭ, а 23 мая — начало сдачи ЕГЭ, и, конечно, старшеклассников и их родителей волнует масса вопросов: сколько предметов можно пересдать в этом году, нужно ли призерам Олимпиад сдавать экзамены, как будет работать эксперимент с двумя экзамена для тех, кто планирует после 9-го класса идти в колледж и так далее.