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Спички - не игрушка

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СИТУАЦИЯ НА ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ: ВАРШАВА ИДЕТ ПО ПУТИ КИЕВА

СИТУАЦИЯ НА ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ: ВАРШАВА ИДЕТ ПО ПУТИ КИЕВА

Игорь СМОЛИЧ Ситуация на границе Польши и Белоруссии за последние несколько лет стала напоминать сводки с фронтов: передвижение военной техники и солдат, гибель гражданских, строительство заградительных сооружений и их штурмы… Всё это является лишь частью того, к чему привела политика Варшавы на восточном направлении, главной целью которой является создание высокого уровня напряжённости в регионе в интересах политиков и военно-промышленного комплекса Запада.

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Комментарии
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Алексей Горшков
А что вообще удивительного в сходстве политик Польши и Украины? Правильно заметил Ю. Кот: &quot;Украинец - это русский, укушенный поляком&quot;! Я, как историк по образованию, больше скажу: земли, на которых образована Украина - земли бывшей Руси, при образовании Речи Посполитой - отданные НАПРЯМУЮ &quot;короне&quot;, т.е. собственно Польше, в то время как остальные православные земли Великого Княжества Литовского остались в нём, имевшем - хоть и в составе Речи Посполитой - некоторую самостоятельность!
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ВК
Валерий Корытов
Дебилы б...ть , история их ни чему не учит!
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ВА
Владимир Амосов
Поляки нарываются на очередной раздел Польши. Тем более, что Полоцк всегда был  Белорусским, а Варшава - Российской.
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