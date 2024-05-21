СИТУАЦИЯ НА ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ: ВАРШАВА ИДЕТ ПО ПУТИ КИЕВА

Алексей Горшков

А что вообще удивительного в сходстве политик Польши и Украины? Правильно заметил Ю. Кот: "Украинец - это русский, укушенный поляком"! Я, как историк по образованию, больше скажу: земли, на которых образована Украина - земли бывшей Руси, при образовании Речи Посполитой - отданные НАПРЯМУЮ "короне", т.е. собственно Польше, в то время как остальные православные земли Великого Княжества Литовского остались в нём, имевшем - хоть и в составе Речи Посполитой - некоторую самостоятельность!