Игорь СМОЛИЧ Ситуация на границе Польши и Белоруссии за последние несколько лет стала напоминать сводки с фронтов: передвижение военной техники и солдат, гибель гражданских, строительство заградительных сооружений и их штурмы… Всё это является лишь частью того, к чему привела политика Варшавы на восточном направлении, главной целью которой является создание высокого уровня напряжённости в регионе в интересах политиков и военно-промышленного комплекса Запада.
СИТУАЦИЯ НА ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ: ВАРШАВА ИДЕТ ПО ПУТИ КИЕВА
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
А что вообще удивительного в сходстве политик Польши и Украины? Правильно заметил Ю. Кот: "Украинец - это русский, укушенный поляком"! Я, как историк по образованию, больше скажу: земли, на которых образована Украина - земли бывшей Руси, при образовании Речи Посполитой - отданные НАПРЯМУЮ "короне", т.е. собственно Польше, в то время как остальные православные земли Великого Княжества Литовского остались в нём, имевшем - хоть и в составе Речи Посполитой - некоторую самостоятельность!
Ответить
13 час.
ВК
Валерий Корытов
Дебилы б...ть , история их ни чему не учит!
Ответить
13 час.
ВА
Владимир Амосов
Поляки нарываются на очередной раздел Польши. Тем более, что Полоцк всегда был Белорусским, а Варшава - Российской.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии