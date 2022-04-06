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Спикер МИД Захарова: Москва даст соответствующий ответ на каждый шаг против России

Спикер МИД Захарова: Москва даст соответствующий ответ на каждый шаг против России

Москва даст соответствующий ответ на каждый шаг против Российской Федерации. С таким заявлением выступила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ.

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